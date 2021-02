La hora de las ayudas directas a empresas

el doloroso repunte de la tasa de paro a lomos de la pandemia –que Galicia mantenga el tipo es apenas un pequeño e insuficiente consuelo– saca a flote otras amenazas igual de preocupantes, si no más; en concreto, que se disparen las insolvencias por el exceso de deuda de las empresas y que el volumen de pérdidas –la patronal de las pymes lo eleva a mil cien millones semanales, si hay un nuevo confinamiento– empuje al colapso a miles de negocios. Que no nos sorprenda haber cerrado enero con otros 218.953 empleos destruidos y 76.216 parados más, que se suman a los 360.105 puestos que se esfumaron el año pasado y a los 724.532 desempleados a mayores, no significa que no tengamos un problema. Al contrario, lo tenemos y muy serio, tanto en el mercado laboral cuanto en el tejido productivo. En este delicadísimo escenario, cobra fuerza la solución –quizás llamarlo parche sería más exacto– de las ayudas directas. Los datos de los frenazos en consumo, movilidad, uso de tarjetas y gasolina confirman que la recuperación se retrasa. Pendientes de las vacunas, el clavo ardiendo al que se agarran todos los gobernantes del planeta, la hoja de ruta económica en España pasa por activar medidas que amortigüen los evidentes problemas de liquidez de las empresas, y que reactiven el empleo y el tejido productivo. En ello trabajan Nadia Calviño y su equipo, conscientes de que desde la banca hasta los sectores más castigados por el impacto del COVID le reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez más ayudas directas, en la línea de las activadas en otros países de la eurozona, empezando por la ortodoxa Alemania. Ante la encrucijada de proteger la salud, sí o sí, sin condenar a España a otra recesión económica, a la vicepresidenta tercera y a sus expertos les toca la complicada tarea de afinar un mecanismo con la eficacia imprescindible para inyectar ayudas directas en empresas viables y retirarlas cuando dejen de ser necesarias. Sabemos que el fin de la crisis no está lo cerca que nos dijeron ni va a ser en uve. Sabemos que el endeudamiento galopante ahoga sin remedio a muchos negocios. Sabemos que casi cincuenta mil empresas dejaron de cotizar a la Seguridad Social en 2020, otra sangría que desbarata el equilibrio de las pensiones. Y sabemos, en fin, que miles de compañías sobreviven gracias a mecanismos como los ERTE y los créditos ICO, sí, pero necesitan con urgencia el blindaje de las ayudas directas. Ministros socialistas y podemitas las piden. La economía española las necesita.