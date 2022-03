La ignorancia tras el conflicto bélico

No será una fecha para recordar el próximo 24 de marzo, ya este jueves, para los millones de ucranianos desplazados ni los miles de fallecidos que deja la invasión rusa en el país de Volodímir Zelenski. Si bien desde Occidente se hablará en ese día del primer mes de guerra que se vive en el Viejo Continente, allá --en tantas ciudades asediadas como la apocalíptica Mariúpol o la irreconocible Kiev-- solamente se sufrirá otra jornada más de triste y cruel guerra. Sin novedad en el frente, más que la certeza de que la violencia continuará abriéndose paso entre balas y bombas, el empeño de los ucranianos que resisten a unos cuantos cientos de kilómetros --aguantando hasta lograr la ansiada paz sin tener por ello que abandonar la tierra que les vio nacer-- es tan digno de aplaudir como preciso reprobar la obsesión de Vladímir Putin por alzarse con cada uno de sus objetivos, sin importar las vidas que los mismos se lleven, ante un escenario de caos absoluto. Lejos de negociar un alto el fuego, que no llega pese a los constantes anuncios de avances que intencionalmente promulga el Kremlin, lo único que siguen comunicándose son muertes, heridos y refugiados como consecuencia de unos ataques que no distinguen militares de civiles. Inocentes que mueren a manos de otros inocentes, porque hay que ser ignorante para pensar que con la violencia, pase el tiempo que pase, creceremos en este planeta al que tantos disgustos ha dado la raza humana.