La importancia del orden constitucional

¿Existe el karma instantáneo? Las redes sociales están plagadas de ejemplos que apuntan a que sí. En Twitter o Youtube se encuentran decenas de vídeos con escenas donde alguien que exhibe una conducta poco acertada automáticamente es víctima de una especie de justicia poética estrellándose contra una señal por ir despistado o resbalando con una cáscara de plátano para pegarse el leñazo padre. Las malas artes se acaban pagando es la moraleja. Una lección que parece estar recibiendo también el Gobierno central. Ejecutivo que promueve la derogación de la sedición con el argumento de que es un delito decimonónico que ya no se sostiene y que ve como, en pocos días, varios países condenan o se preparan para juzgar por este comportamiento a ciudadanos que de una u otra manera intentaron dar un golpe al Estado. En EEUU, los insurrectos que participaron en el asalto del Capitolio pueden terminar 20 años en la cárcel después de que el tribunal considerase que estamos ante intento frustrado de impedir que el Legislativo validara la victoria de Joe Biden. En Perú, el ya destituido presidente Pedro Castillo, acusado de corrupción, podría pagar su ocurrencia de anunciar la disolución del Congreso y decretar un “Gobierno de excepción” sin tener competencias con una pena de hasta 10 años de prisión acusado... ¡de sedición! Aquí, según advierte el PP, su actuación solo hubiera encajado en la tipificación de desórdenes públicos. Y casi al mismo tiempo, en Alemania, un país serio, la Fiscalía está estudiando si los conocidos como “Ciudadanos del Reich”, un grupo de extremistas que no reconocían el sistema instaurado tras la Segunda Guerra Mundial, pueden ser procesados por “Alta traición” –pese a haber sido neutralizados mucho antes de culminar un pronunciamiento político en las instituciones– y terminar una década a la sombra. En estos tres lugares, la aplicación del Estado de Derecho evitó males mayores y puso a buen recaudo a quienes intentaron subvertir el orden democrático. En España, por contra, el manoseo frívolo del Código Penal a conveniencia de los líderes del porès para garantizar a Pedro Sánchez su permanencia en La Moncloa amenaza con liquidar las herramientas jurídicas necesarias para defender el orden constitucional cuando lo vuelvan a intentar. Así que cuidado, porque cuando las cosas se hacen mal... el karma no perdon.