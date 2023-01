La importante labor de arrojar luz sobre nuestra historia gastronómica

Escritor y catedrático de la Escuela Universitaria de Historia Contemporánea por la USC, Xavier Castro cumple con la importante misión de echar luz sobre nuestro pasado, como es el curioso origen de la emblemática Tarta de Santiago, que se remonta a la pastelería Casa Mora en el año 1924. Este historiador, miembro de la red de investigadores europeos especializados en historia de la alimentación, es uno de los más reconocidos y prolíficos analistas de la evolución de la cocina de nuestra comunidad, y ha recibido numerosos galardones que lo corroboran. Es el caso del premio de Investigación Xesús Ferro Couselo en 2007, por Servir era o pan do demo, o el XVII Premio Nacional de Gastronomía Álvaro Cunqueiro en 2011, por A mesa e manteis, obra por la que también recibió el Gourmand best in the world por el mejor libro de historia gastronómica en gallego.