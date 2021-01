La inevitable reforma de las pensiones

podemos mirar la reforma de las pensiones con el cristal que más nos guste, o con el que más nos convenga, pero reforma va a haber más pronto que tarde. Las presiones de sus socios de Unidas Podemos y de los sindicatos han conseguido aplazar lo inevitable, y Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas un documento descafeinado sobre la medida estrella para contener el gasto público, aún más desbocado tras la brutal irrupción de la pandemia, en el que el Gobierno español hace magia potagia para no concretar la ampliación del cálculo del subsidio de 25 a 35 años, lo que en la práctica significa que todos los jubilados cobrarán menos. Esta concesión del PSOE a las centrales y a Pablo Iglesias no impide que en la hoja de ruta de reforma de las pensiones quede plasmada la intención gubernamental de aumentar el periodo de cálculo. Más allá de que con ella el Estado se ahorrará el 6,3 % de la cuantía global de los subsidios, el presidente y su ministro de Seguridad Social explican textual y farragosamente que lo que pretenden es “aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema, haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador, y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales y afectan de manera particular a las mujeres y a trabajadores que son despedidos en la última mitad de su vida laboral”. Traducido al román paladino: por un lado, se trata de acercar lo que se cotiza como trabajador con lo que se cobra como jubilado; por el otro, ampliar los años de cómputo beneficia a quienes pierden el empleo en el último tramo de su vida laboral. En un escenario minado que exige dar pasos con prudencia y sentidiño, sería injusto poner el foco únicamente en la ampliación de los años de cotización. Lo sería porque el documento dibuja nueve reformas de calado, desde la financiación de gastos impropios hasta el mantenimiento del poder adquisitivo de los subsidios vinculándolos al IPC, pasando por el ajuste de los coeficientes reductores para dificultar las jubilaciones anticipadas y un nuevo sistema para que los autónomos coticen en base a sus ingresos reales. Veremos qué opina Bruselas, que condiciona a las reformas los millones del fondo europeo de recuperación. Y veremos si el Ejecutivo de coalición es capaz de consensuar su funambulista hoja de ruta con el Pacto de Toledo y con patronal y sindicatos. Lo que está claro es que este modelo de pensiones públicas tiene sus días contados.