La inexplicada ausencia del rey

algo huele a podrido en la sorprendente decisión –y desacertada, digámoslo sin más preámbulos– del Gobierno de impedir que Felipe VI presida hoy el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en Barcelona. Si el miércoles quedamos boquiabiertos con la (no) explicación de la vicepresidenta Carmen Calvo –“hay decisiones que están muy bien tomadas”–, ayer comprobamos con creciente preocupación cómo el ministro de Justicia fue incapaz de aclarar quién se lió la manta a la cabeza. “Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y, sin duda, la Monarquía lo es”, dijo Juan Carlos Campos en la Ser, en lo que sonó a patética disculpa para salir del paso. Lo que se filtra desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que detrás del veto al rey para estar en un acto que ha presidido todos los años desde que asumió la Jefatura del Estado –veto es, por mucho que lo vistan de seda– solo hay motivos estrictos de seguridad. Si esto es cierto, la primera pregunta es por qué desde el Palacio de La Moncloa no lo explican sin medias tintas a los españoles; la segunda, más inquietante, es cómo una de las grandes democracias del planeta no puede garantizar la seguridad de la primera autoridad del Estado. Insistimos: algo huele a podrido cuando las principales asociaciones de la Magistratura cargan contra la insólita prohibición y exigen que el Gobierno aclare las verdaderas razones de la extraña ausencia del monarca; algo huele a podrido cuando seis de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial emitieron ayer un comunicado en el que “lamentan profundamente” el vodevil de Barcelona, y subrayan que el rey es “el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho” y “el símbolo de la unidad y permanencia del Estado”; algo huele a podrido cuando el mismísimo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, va a criticar hoy la ausencia de Felipe VI, en su discurso ante los nuevos jueces; algo huele a podrido, en fin, cuando el monarca había confirmado su presencia en el acto la semana pasada. ¿Cedió Sánchez a las presiones del independentismo catalán, cuyos votos le son casualmente imprescindibles para sacar adelante sus primeros Presupuestos Generales? Sería una torpeza gravísima. En cualquier caso, el desaire del Ejecutivo de coalición para con el rey es gasolina que alimenta el incendio que cerca el modelo territorial bendecido en la Constitución. Lo que menos necesita España en estos tiempos convulsos y crispados son bomberos pirómanos.