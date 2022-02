La inteligencia de adaptarse a los cambios

Aunque no son organizaciones que suelan ir de la mano, Bloque e Iglesia comparten un debate: el de dejar atrás la rigidez de algunos postulados que parecían inamovibles para introducir mayor flexibilidad en su discurso. El objetivo común es abrirse a la sociedad para no quedarse relegados mientras otros ocupan su espacio. En el Vaticano fue la llegada del papa Francisco la que dio impulso a la renovación con un claro mensaje a los religiosos de “no desaprovechar el presente mirando al pasado”. El Santo Padre aboga por una institución menos aséptica y más apegada a la realidad y a sus problemas. En definitiva que escuche a la gente y plantee sin miedo cuestiones casi tabú como la ordenación de mujeres o los sacerdotes casados. Una apuesta que exige “apertura y valentía”, como él mismo dice, que no estará exenta de detractores y sectores que traten de echar el freno, pues cualquier cambio implica inquietud. Lo mismo que sucede en el seno del nacionalismo gallego en relación al planteamiento que abandera Ana Pontón, más enfocada en ofrecer soluciones al conjunto de los gallegos que, por ejemplo, en una improbable independencia. La sarriana no se conforma con ser líder de la oposición, sino que quiere crecer hasta convertirse en alternativa de gobierno, algo que nunca conseguirá si no es capaz de sumar fieles a su causa, aunque eso implique explorar caladeros distintos al del nacionalismo. En esta línea de dar pasos hacia la centralidad y desprenderse del estigma de “os do non”, la portavoz del BNG parece ir un paso más allá y aprovechando la negociación sobre la reforma de la financiación autonómica avanza que propondrá un pacto a PPdeG y PSOE hacia un modelo que permita recaudar más fondos y establecer tributos propios, con impuestos ‘verdes’, a cambio de dejar aparcada, que no olvidada, la clásica reivindicación de un concierto económico, en un ejercicio de posibilismo a sabiendas de que las mayorías parlamentarias no van a ir por ahí. Cierto es que el Benegá sigue erre que erre con clásicos como la tarifa eléctrica propia o las fotos con ERC y Bildu, despertando dudas razonables sobre si su moderación es auténtica o maquillaje. En todo caso, si la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, Pontón va por buen camino.