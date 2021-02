La mejor decisión y menos traumática

polémica. Cuando en Galicia todavía se comenta el archivo del caso Garañón, que frenó en seco la carrera política de Clemente López Orozco y Xosé Ramón Gómez Besteiro, la rápida reacción de la hasta ahora delegada de la Xunta en Pontevedra tras conocerse una sentencia que la condena a dos años de cárcel por prevaricación y fraude contribuye, más allá de otras consideraciones, a seguir liquidando el tópico de que “aquí no dimite nadie”. Y es que a la vista de un fallo que todavía no es firme, pues admite recurso, la exalcaldesa de Moraña, que se considera inocente y peleará por limpiar su nombre, podría haberse agarrado como a un clavo ardiendo al ejemplo del ex secretario xeral del PSdeG, ahora exculpado de cualquier delito, para seguir aferrándose al sillón durante unas semanas más, a la espera de que la Audiencia enmendase la plana al Juzgado de lo Penal número 3 de la ciudad del Lérez. Sin embargo, dentro de la gravedad del asunto, Luisa Piñeiro optó por la salida más honorable y la que menos daño hará al que era ya su partido, del que pidió la baja, y sobre todo a la institución: marcharse por su propia voluntad para centrarse en su estrategia de defensa. A pesar de que el anuncio se produjo en la misma tarde en la que se conocía el fallo, al PSdeG le faltó tiempo de exigir su dimisión. Por suerte no fue necesario. Fue la mejor decisión y la menos traumática.