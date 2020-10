ALGUNOS HOTELES punteros de Santiago han tenido que echar el cierre ante la imposibilidad de mantener la actividad. La ecuación que han hecho sus responsables para tomar tan dolorosa decisión ha sido muy simple: cuesta más tenerlos en funcionamiento que bajar la persiana, así que no la volverán a levantar hasta que divisen turistas en el horizonte y el aeropuerto de Lavacolla, prácticamente paralizado, recupere algo de pulso. Lo malo es que el panorama pinta mal. Tan mal que muchos empresarios del sector hostelero, de gran pujanza en la capital gallega, solo confían ya en que el Apóstol logre hacer verdaderos milagros de cara al Xacobeo y el año que viene suponga el inicio de la recuperación de la que tanto hablan los políticos. De momento, no queda más solución que conformarse con escuchar las notas tristes de la orquesta del Titanic mientras el barco se va a pique con miles de familias a bordo y mientras la tripulación se dedica no a lanzar al agua lanchas salvavidas, sino a debatir absurdas mociones de censura que no llevarán a ninguna parte. El agua en el Congreso está muy calentita y sus señorías pueden permitirse el lujo de vociferar durante horas sobre escaños confortables a cambio de muchos miles de euros al mes, siempre lejos de los glaciares que dejan tiritando cualquier economía. Bien podrían estar todos esos charlatanes visitando empresas devoradas por la crisis para comprobar in situ la situación real de las mismas, o reuniéndose de forma constante con organizaciones sociales o humanitarias, pero no, lo suyo es hablar y hablar desde la distancia. La orquesta, de momento, sigue tocando a la espera de un milagro, pero cada vez más músicos son incapaces de sujetar sus instrumentos debido a la tiritona. Y los que ya están metidos hasta el cuello en el agua gélida solo reciben mascarillas para no ahogarse.

BEATRIZ CASTRO/Periodista