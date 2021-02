mérito. Hay muchas historias que cuentan las peripecias por las que pasaron escritores noveles para publicar sus libros, incluso algunos fueron editados sin que sus autores llegasen a verlo, como es el caso de John Kennedy Toole con La conjura de los necios, éxito de ventas además de Premio Pulitzer. O mujeres que tuvieron que firmar con seudónimo masculino, Charlotte Brontë fue Currer Bell. Nuestra protagonista de hoy también ha pasado su particular aventura para ver su poemario impreso. Salvando la distancia del tiempo y las coyunturas con los ejemplos anteriores, Maruxa Quintáns Mene tuvo que recurrir a la autoedición, con sus propios medios, para ver publicada su obra Ya no duelo. Lo ha hecho en papel y en iBook a través de Amazon. Tesón no le ha faltado. Ahora se merece ser muy leída, reconocida por su valentía y aplaudida por su calidad como poetisa.