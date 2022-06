La pequeña y gran etapa universitaria

A nada para que se inicie la ABAU en Galicia, sólo queda darle nuestro mayor ánimo a los 12.661 estudiantes gallegos que se presentarán a estas maratonianas pruebas que entre el próximo martes y jueves se llevarán a cabo en distintos puntos de la comunidad. Como consejo, decirles que intenten afrontar cada examen como lo haría el Cholo Simeone, partido a partido, que no tiren la toalla pese a las dificultades que puedan encontrarse, al estilo de Will Smith en The Pursuit of Happyness y que expriman al máximo el tiempo que se les da cada momento, siguiendo el Carpe Diem de Walt Whitman. Todas estas lecciones posiblemente les vengan bien durante estos tres intensos días en los que la felicidad y el llanto convergerán en un muchas aulas, pero también a lo largo de sus vidas: esas que –pese a lo que osan pensar– todavía están a punto de empezar y, cómo no, de sorprenderles. Sobre ellas, decirles que la etapa que comenzarán en breve será sin duda, aunque no lo crean, una de las más felices. Y decirles, para acabar, que cuatro, cinco o seis años de carrera parecen un mundo pero pasan volando; que hay tiempo para salir, pero también para formarse; que deben divertirse, por supuesto, pero sin olvidarse de lo que realmente importa; y que son el futuro de nuestro país, nuestro futuro, al que terminaremos recibiendo aquí, en el mercado laboral, con los brazos abiertos.