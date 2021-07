SI PARA ALGO SIRVIÓ EL encierro general al que obligó la pandemia en la primavera del año pasado fue para visibilizar realidades que hasta entonces pasaban desapercibidad en medio de una sociedad sumida en las prisas y el individualismo. Estalló la crisis sanitaria y con ella la económica y también la social. A la par, surgieron las colas del hambre, la desesperación generada por el desempleo, el miedo a verse en la calle sin nada y con una familia que mantener. Muchos no se lo esperaban, ni siquiera se les pasó nunca por la cabeza; pero el coronavirus pasó factura y lo hizo muy pronto, solo unos días después de dar sus primeros latigazos en nuestro país. En este contexto se produjo también una reacción inmediata por parte de administraciones, instituciones y también muchísimas personas desconocidas que hicieron lo imposible por aportar su granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitaban en su entorno más cercano. La pobreza no es una coña y el COVID ha servido, sin duda, para sacar la máscara a esta lacra que por desgracia afecta a miles de hogares españoles. En el caso de la capital gallega, cabe destacar el importante papel que desempeñaron entidades como Cáritas, la Cruz Roja, el Banco de Alimentos y mismo el propio Ayuntamiento a través de su Concejalía de Servicios Sociales, que capitanea Mila Castro. Desde este departamento señalan que su actividad todavía es frenética y que no dejan de recibir solicitudes de ayuda directa ni de tramitar papeleo para que los más desfavorecidos reciban también el apoyo de otras administraciones. Una labor tan loable como la última iniciativa de Cáritas Diocesana, que acaba de anunciar la puesta en marcha una agencia de colocación para personas desempleadas. Lo cierto es que una sociedad que se dice avanzada no puede permitir que a un niño le falte el alimento; ni tampoco que no esté garantizado el acceso a un puesto de trabajo digno que facilite el sustento.