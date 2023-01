¿La precampaña, mejor con tila o Trankimazin?

Partido Socialista y Partido Popular arrancan este fin de semana un largo y tortuoso viaje que, si no hay sorpresas, finalizará dentro de once o doce meses, en función de lo que decida el responsable del Gobierno, tras una escala el próximo mayo. Un periplo, con meta final en las elecciones generales previstas para finales de este año o comienzos de 2024, que promete emociones fuertes a través de un trazado de lo más sinuoso. Curvas peligrosas, como las polémicas por el bloqueo en la renovación del CGPJ, la reforma del Código Penal que beneficia a los independentistas, la llamada ley del sí es sí, las alianzas del Gobierno o la situación económica, entre otras, que amenazan con marear hasta a los más resistentes por mucha Biodramina que consuman. El presidente Pedro Sánchez y el aspirante Alberto Núñez Feijóo dan este fin de semana el pistoletazo de salida a una extensa precampaña de cara a las municipales y autonómicas, pero con un claro trasfondo en clave nacional, que les llevará por distintas ciudades a la conquista del ansiado voto. El 28 M se presenta, así, como una especie de aperitivo de lujo, donde los ciudadanos decidirán quien ocupa el poder en doce comunidades y más de 8.000 ayuntamientos, que unos y otros interpretarán pensando en el plato fuerte del banquete: los comicios que designarán al nuevo inquilino de La Moncloa. Los populares, que por ahora encabezan las encuestas –menos la del CIS de Tezanos–, buscarán convertir las próximas citas con las urnas en una primera vuelta de cara al cambio político que esperan lograr en España. Los del puño y la rosa, por su parte, encaran el calendario con el objetivo de vender la gestión de sus Ejecutivos locales y regionales, pero con la inquietud en muchos barones, que temen verse castigados por decisiones como los indultos a los líderes del procés y prefieren huir de la foto con su jefe de filas. Y entre ambos, la debilidad de la llamada izquierda rupturista, con Podemos y Yolanda Díaz que no acaban de entenderse, mientras que en el lado del centro derecha los del charrán intentan absorber de facto a Ciudadanos. Si 2022 terminó crispado –todavía resuenan las acusaciones cruzadas de golpismo en el Congreso–, en 2023 todo apunta a que la radicalización, la polarización y la tensión irán en aumento. Un cóctel no apto para cardíacos ante el que no se sabe si habrá que tirar más de tila o de Trankimazin.