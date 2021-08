La recuperación, también para los jóvenes

EL PANORAMA laboral para los jóvenes es desolador desde hace mucho tiempo. España ostenta, tras desbancar a Grecia, el triste récord de ser el país de Europa con la mayor tasa de desempleo entre los menores de 25 años: según las cifras de Eurostat relativas al mes de junio, del 37,1 %. Duplicamos, y algo más, la media de la UE, que se sitúa en torno al 17 %. Con respecto al conjunto del Estado, la estadística no pinta tan mal en Galicia, donde la tasa se reduce al 27 %. Pero el dato sigue siendo dramático y reflejo de un problema estructural que corta las alas al proyecto vital de miles de jóvenes –se suele decir que los mejores formados de la historia– y lastra el futuro que nos espera como sociedad. La pandemia ha hecho mella en el deteriorado mercado laboral español y los jóvenes, otra vez, han pagado gran parte de las consecuencias en el ámbito profesional. La factura del virus lleva más precariedad, una mayor temporalidad y, sobre todo, falta de oportunidades para aquellos a los que, por edad, les toca encontrar su primer trabajo o alcanzar cierta estabilidad si ya lo tenían. La oferta del mercado laboral es más bien raquítica y se mueve en la inestabilidad, con salarios bajos, empleos eventuales y medias jornadas que a veces se alargan sin contraprestación económica. Y si hay trabajo del bueno, la falta de experiencia acostumbra a convertir expectativas en sueños rotos. Atajar el elevado desempleo entre los más jóvenes figura entre los deberes, ineludibles, que la Comisión Europea le ha puesto a España como requisito para acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos de recuperación comunitarios. El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado nota y ha aprobado ya el Plan de Garantía Juvenil Pus 2021-2027, en el que se invertirán más de 3.260 millones de euros. La hoja de ruta RTR (recuperación, transformación y resiliencia) incluye también otras medidas destinadas a incentivar la incorporación de este sector de la población al mercado de de trabajo. El espíritu de equipo de gobierno, patronal y sindicatos resultará de vital importancia para que todas las medidas previstas den el resultado esperado y no acaben siendo simple abono para contratos subvencionados de escasa calidad o un sistema formativo que a menudo no atiende a las necesidades de las empresas. España volvería a caer en un error histórico si no aprovecha los fondos europeos y la recuperación económica que auguran los expertos para pagar la deuda que mantiene con los más jóvenes, el divino tesoro de cualquier país.