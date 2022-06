La solución precisa en tiempos difíciles

Igual que escuchamos religiosamente al doctor cada vez que acudimos a nuestro hospital o centro de salud, o al menos deberíamos, también tendrían que hacerlo todas las Administraciones, independientemente del color político que las abandere. Está claro que voluntad de diálogo no le falta a la Consellería de Sanidade, pero también es cierto que si tantos profesionales se quejan –como lo han hecho y siguen haciendo los médicos de familia, y actualmente, cada vez más, los internistas– es que algo no funciona correctamente en la comunidad gallega.

Lejos de echarle las culpas al Estado o éste a la Xunta, como quien se pasa una gigante pelota de tejado a tejado, es necesario que en aspectos clave –más si cabe cuando se trata de la sobrecarga asistencial que padecen los sanitarios– haya canales institucionales para consensuar y ejecutar medidas coordinadas y efectivas que resuelvan dichas problemáticas a la mayor brevedad.

Tiene un pase que sus soluciones no lleguen cuando no se sabe cuales son, pero desde luego no hay justificación alguna cuando es la propia sociedad –en este caso el colectivo médico– quien conjuntamente las reclama. La respuesta a este conflicto es simple y llana para los especialistas. Es que hacen falta más especialistas. Que estos lleguen pronto, tarde o nunca definirá la conciencia de quienes nos gobiernan, pero afectará a la salud de todos los que nos rodean.