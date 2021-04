La ‘Superliga’ de las autonomías

ley de saúde. El comportamiento del Gobierno central con Galicia en relación a la Ley de Saúde, recurriendo ante el Constitucional primero y sentándose a negociar después, marca un antes y un después. “En doce años es la primera vez que veo algo así”, reconoce el vicepresidente Alfonso Rueda, admitiendo que no es una excepción que Xunta y Moncloa discrepen en torno a un texto, pero sí que estas diferencias se lleven de entrada a los tribunales sin haber hablado antes. La reacción parece, como mínimo, desproporcionada por parte del Ejecutivo, más aún teniendo en cuenta que San Caetano decidió modificar la ley de salud pública gallega precisamente ante la falta de una norma a nivel estatal, teniendo en cuenta además que a partir del 9 de mayo –si finalmente decae el estado de alarma– no habrá paraguas jurídico que dé cobertura a medidas como toques de queda o perímetros que seguramente seguirán siendo necesarias. “Ahora mismo a Cataluña no se le recurre una ley y Cataluña se entera por el periódico”, asegura el número dos de Feijóo dando muestra de su malestar ante esta actitud. Y es que realmente, el órdago de Pedro Sánchez a un territorio leal y comprometido con la unidad del país como el nuestro no tiene mucha explicación a no ser que su concepto de España sea el de la Superliga. Es decir, que unos tengan privilegios y otros jueguen en segunda.