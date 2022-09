La varita mágica de los impuestos

Y TRAS la controvertida reducción o supresión del impuesto sobre el patrimonio, según en qué comunidades, llegó el momento de que entre en escena la deflactación. De la mano del presidente Alfonso Rueda se instalará en Galicia para hacer frente a otra palabreja de la misma familia pero con significado distinto, la inflación. El Gobierno del sucesor de Feijóo se mueve con proyecto propio y modificará con efecto retroactivo a 1 de enero tres tramos del IRPF para que a los gallegos que vieron incrementado su sueldo este año para compensar la alocada elevación del IPC no vean comida esta ganancia en el impuesto sobre la renta. Y sí, esta rebaja beneficia a los salarios medios y humildes, con lo que descoloca el consabido discurso de la oposición, que siempre acusa a la Xunta del PP de ocuparse solamente de hacerles la vida más fácil a los gallegos que más bienes tienen. No es que Facenda baje directamente el impuesto, sino que retrasa el salto de tramo fiscal a todos los gallegos con ingresos extra, que sin este cambio normativo verían cómo sus retribuciones pasarían por la caja de Hacienda calculados en una escala superior y, por lo tanto, pagarían más. Se une esta medida a las tomadas en la Comunidad Valenciana por el socialista Ximo Puig (reducción del tramo autonómico, ampliado del límite de todas las deducciones y aumento del mínimo personal y familiar) y prosigue de esta manera la guerra abierta entre los gobiernos del PP y el PSOE para ver quién lidera la reducción de la presión fiscal en España. La diferencia es que el movimiento anunciado ayer por Rueda en el Parlamento no puede ser considerado por los estrategas socialistas como un cambio en favor de los más ricos, como descortés y casi vulgarmente definen genéricamente todas las bajadas de impuestos impulsadas por el Partido Popular. Esta última medida tomada por el Gobierno gallego se dirige directamente a aliviar los problemas económicos que tienen los ciudadanos en el día a día por la situación derivada de una inflación instalada en niveles altísimos. Y no es a los ricos a quienes favorecerá, por lo que obligará a Sánchez (y en Galicia también a Pontón y Formoso) a cambiar su discurso tan crítico como fijo e inalterable en relación a las posiciones que sobre fiscalidad mantiene el PP de Feijóo. La varita mágica de los impuestos no es exclusiva de Moncloa.