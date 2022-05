La verdadera realidad de un cuerpo como la Guardia Civil

RESPALDO La Guardia Civil es un cuerpo poco querido en algunas comunidades autónomas cuyos impresentables y sectarios dirigentes, no el pueblo, detestan todo lo que huele a españolismo. En Galicia, en cambio, los agentes de la Benemérita cuentan, por lo general, con el reconocimiento y el respeto de una sociedad que sabe perfectamente la enorme labor que realizan en un sinfín de campos relacionados con la seguridad y la vigilancia, especialmente en ciertas áreas rurales que parecen estar abandonadas de la mano de Dios. Pese a todas las campañas de desprestigio que se han puesto en marcha contra el cuerpo armado, por parte de ciertos grupos políticos supuestamente progresistas, y de no pocos colectivos nacionalistas, la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía española, y además ese apoyo no deja de crecer gracias a las inteligentes campañas que el propio cuerpo, antes bastante cerrado en sí mismo, ha puesto en marcha para difundir el trabajo que realiza en áreas hasta ahora poco conocidas. Es el caso de los efectivos que velan por la seguridad de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago, muchos de los cuales piden hacerse fotos con ellos por considerarlos una especie de aliados muy cercanos a los que se puede recurrir, las 24 horas del día, ante cualquier contratiempo. Vean los vídeos que hay colgados al respecto y comprueben el afecto con el que son saludados por los caminantes que, procedentes de decenas de países, avanzan hacia Santiago. Esa es la verdadera Guardia Civil, no el cuerpo armado y represor del que tanto hablan los intoxicadores de siempre.

Beatriz Castro. Periodista