La victoria de Yolanda Díaz

EN LA MARAÑA de pugnas a las que nos hemos acostumbrado entre los socios del Gobierno de España, la del Salario Mínimo Interprofesional coleaba desde hace meses en el particular pulso entre vicepresidentas. El ala socialista del Ejecutivo, con Nadia Calviño a la cabeza, era más partidaria de ir con pies de plomo en este asunto y retrasar la subida hasta consolidar la recuperación económica y, con ella, la del mercado laboral. Enfrente, Yolanda Díaz no aflojó en la defensa de una subida del SMI que Podemos quería aplicar ya en enero. Aunque con nueve meses de retraso, la ministra de Trabajo impone finalmente su tesis con el beneplácito del presidente, que en este tema, como en otros, no ha dejado de dar bandazos. Pedro Sánchez ha comenzado el curso político decidido a impulsar la agenda social del gobierno que presume de ser el más progresista de la historia. Necesita gestos que lo confirmen para hacer frente a la sonrisa de las encuestas a Pablo Casado. E incrementar los salarios más bajos será uno de ellos ahora que mejoran las perspectivas económicas, el mercado laboral da ciertas señales de recuperación y la amenaza del covid es menor gracias a la vacunación. Con la bendición del presidente, la titular de Trabajo convocará en septiembre a los agentes sociales para negociar la subida, que reclaman los sindicatos y disgusta a la patronal. La vicepresidenta Díaz ha cosechado hasta ahora importantes victorias en el diálogo social, pero probablemente su negociación más dura será esta. Porque en las empresas preocupan los efectos colaterales que pueda tener la medida cuando al fin empiezan a observarse brotes verdes en el árido terreno de la economía. Sobre la mesa de debate estarán las conclusiones del informe del Banco de España sobre el impacto que tuvo el incremento del 22 % en la cuantía del SMI en 2019. Fue, entonces, el mayor desde 1978 y una medida de la que PSOE y Podemos hicieron bandera gubernamental. Aquel informe, que no gustó nada a la vicepresidenta segunda, concluyó que “hubo un menor crecimiento del empleo en el colectivo con menores salarios” y que la subida provocó una pérdida neta de entre 94.200 y cerca de 173.000 puestos de trabajo. Habrá que tenerlo en cuenta. Porque si Díaz tiene razón cuando alega que en un escenario en el que los salarios pactados en convenio están subiendo entre un 1,5% y un 1,8% no es aceptable que los perceptores del SMI estén perdiendo poder de compra, también lo es que lo prioritario ahora debe ser recuperar, consolidar y crear el empleo. El gran reto para Díaz es conjugar ambas verdades y los intereses de patronal y trabajadores. Entonces, sí, sumará otra victoria política.