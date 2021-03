‘Lady Madrid’ y la torpe espada de Arrimadas

AUNQUE la relación que han mantenido Núñez Feijóo y Díaz Ayuso en los últimos tiempos ha sido en ocasiones tensa, el presidente gallego no ha dudado en apoyar la decisión tomada por su homónima madrileña en torno a la convocatoria de elecciones anticipadas. El responsable de la Xunta, que no se chupa el dedo, opina también que Ciudadanos ha dejado de ser un partido de fiar y que, por lo tanto, Ayuso no podía quedarse con los brazos cruzados con la descolorida espada de Inés Arrimadas colgando sobre su cabeza. Eso, claro, si damos por hecho que la líder naranja pinta ya algo en una formación que ha dado un espectáculo bochornoso en Murcia, primero aliándose con el PSOE para descabalgar a su socio, el PP, de las instituciones y luego volviendo a pactar con los censurados a cambio de un plato de lentejas con forma de consejerías. Como bien afirma Feijóo, el terremoto lo han creado otros, no la “reina Sol”, que desde hace 19 meses capitanea con un estilo muy peculiar la comunidad madrileña. Quizá a la líder popular le salga mal el órdago lanzado emiércoles y tenga que pasar a la oposición, pero es un hecho que las simpatías hacia ella no han parado de crecer en los últimos meses gracias, en buena parte, al menosprecio con que la han tratado las fuerzas de la izquierda, que ya no saben qué hacer para frenar su popularidad tras acusarla de ser una especie de niña alocada, caprichosa y radical. Algunos ataques contra ella han sido tan surrealistas que hasta la construcción de un hospital público dedicado al tratamiento del COVID se convirtió en una noticia muy negativa que demostraba su talante derrochador. Y el desdén con que ha sido tratada por numerosos líderes progresistas fue en ocasiones tan insistente y descarado que no es de extrañar que mucha gente se haya puesto a favor de la agredida. El caso es que la mosquita muerta se ha convertido en un dolor de cabeza tanto para los progres de manual como para muchos altos cargos de su partido, que en cierta forma envidian su naturalidad, su falta de complejos a la hora de enfrentarse a la izquierda exquisita y antisistema, la sintonía que mantiene con los currelas de muchos sectores e incluso la simpatía que despierta entre numerosos jóvenes. Resulta complejo comprender por qué Lady Madrid, que es acusada constantemente de trumpista, falangista, mojigata y beatona, ha logrado ganar tanto protagonismo, pero quizá la explicación radica en que la gente está cada vez más harta de los políticos relamidos y ven en ella una rara avis que destaca en un escenario terriblemente aburrido. Y en que, pese a su imagen de muñeca frágil y tradicional, se ha convertido, como dice la canción de Pereza, en lo más rocanroll de por aquí. Increíble, pero cierto.