Las calles ‘arderán’ si Feijóo logra gobernar

Si Núñez Feijóo logra alcanzar el próximo año la presidencia del Gobierno y la situación económica sigue siendo la que es, o aún peor, como pronostican un sinfín de economistas, de forma inmediata veremos las calles inundadas por cientos de miles de ciudadanos indignados por el precio al que han de pagar la gasolina (como ahora ha bajado un poco, en breve nos quitarán el descuentillo), el gas, la electricidad, las hipotecas, los alimentos básicos y otros muchos bienes y servicios. De repente, toda la ira social que no estalló durante el Gobierno de Pedro Sánchez explotará como una olla a presión y en seguida se organizarán huelgas generales, habrá algaradas ciudadanas y los representantes de numerosos sectores productivos amenazarán con parar en seco la economía si no se cumplen sus exigencias. Miles de familias asfixiadas manifestarán también su indignación a través de múltiples plataformas y decenas de medios de comunicación independientes y comprometidos se darán cuenta de que ha llegado la hora de reflejar como es debido el descontento social, que antes al parecer no existía, y de tomar las calles con pancartas, megáfonos y batucadas. En ese momento también volverán a ser noticias de gran interés los desahucios de ancianitas que no pueden pagar el alquiler, algo que tampoco pasa, de una forma muy misteriosa, en los últimos años; nos llevaremos las manos a la cabeza al comprobar que medio melón cuesta casi cinco euros, los sindicatos ya no protestarán contra la patronal por la congelación de sueldos, sino directamente contra el Gobierno (si es del PP, evidentemente), y decenas de organizaciones supuestamente feministas, que curiosamente han aceptado con una tranquilidad pasmosa los efectos de la chapucera ley del sí es sí, rodearán a diario el Congreso para exigir a la derechona el cambio de la normativa. Los independentistas catalanes aprovecharán igualmente ese momento, no antes, para convocar un referéndum ilegal y apenas habrá armas jurídicas para frenarlo tras la abolición del delito de sedición. Todo eso ocurrirá en cuanto Pedro Sánchez tenga que dejar, si las urnas así lo deciden, La Moncloa, y quizá por eso el líder de la oposición sigue sin desplegar, con la fuerza que se esperaba, toda su artillería, porque si hoy gobernase el PP las calles estarían ardiendo convocadas por el progresismo. El panorama pinta tan negro que posiblemente Feijóo prefiere seguir en las trincheras... ¿hasta cuándo?