Las crisis las sufren siempre los mismos

Nuestra comunidad está viviendo en los últimos años una realidad empresarial totalmente dividida, algo que se ha visto acentuado aún más por la reciente crisis económica, que amenaza con quedarse una temporada. Mientras que, por un lado, Galicia no hace más que ganar peso en sectores punteros como el aeroespacial, el tecnológico, el de la innovación e investigación y, más recientemente, en la inteligencia artificial con la concesión de la AESIA a la ciudad herculina, por el otro este año pasado perdimos más de 3.000 autónomos -fenómeno que la comunidad sufre a un ritmo mayor que la media estatal-. El pequeño empresario, el pulmón de la economía gallega, está sufriendo más que ningún otro la situación actual, igual que lo están haciendo los pequeños productores. Y no hace falta irse a sectores con poca representatividad en Galicia para constatar la sangría que están viviendo, ya que simplemente con mirar uno con tanto peso como es el lácteo se puede apreciar la tendencia: mientras que las explotaciones de menor tamaño disminuyen cada año y reciben precios menores por el litro de leche , las más grandes no dejan de aumentar y generar más y más beneficios. El progreso y la innovación son necesarios, nadie lo pone en duda, pero también lo es mantener el modo de vida del ciudadano de a pie, que cada día lo tiene más difícil para salir adelante.