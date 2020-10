Las cuentas de la lechera del Gobierno

UNA COSA son las cuentas de la lechera, que por lo general dejan las matemáticas al margen según las conveniencias, y otra cosa son las cuentas reales. Dentro del primer apartado, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se acaban de revelar como los mejores lecheros del país, seguramente de toda la Unión Europea, al presentar todo ufanos unos Presupuestos Generales a los que casi nadie, ni ellos mismos, dan crédito por el sencillo hecho de que todo apunta a que las cuentas –las verdaderas– no van a salir. O sea, que ni de broma el Gobierno va a poder cumplir todo lo prometido por mucho que quiera vender de nuevo el mensaje, para no variar trufado de consignas propagandísticas, de que los supuestos ricos –entre ellos los que utilizan vehículos impulsados por gasoil, considerado hasta hace nada el combustible de los currelas– pagarán la fiesta a los más pobres. En torno a las cuentas reales, de eso parecen saber mucho más quienes están al frente de un negocio, humilde o no, y se ven en la obligación de controlar a diario los ingresos y los gastos verdaderos para saber si podrán hacer frente al alquiler del local, a los impuestos, a las nóminas del personal a su cargo, a la luz, a los proveedores y a todas las inversiones que cualquier empresa necesita para mantenerse en un estado decoroso. Esas cuentas las desglosó hace unos días ante una periodista de EL CORREO la responsable de un veterano restaurante del casco histórico compostelano, antaño próspero y hoy condenado, como la mayoría, a perder cuatrocientos euros cada día que permanece abierto. Así las cuentas no salen, evidentemente, pero la única alternativa es cerrar el local y dejar a varias familias en la calle. A ver qué hace nuestro milagreiro Gobierno para casar sus increíbles cuentas lácteas cuando miles de empresarios tiren definitivamente la toalla. Eso sí va a ser la leche. La leche en verso, para ser más exactos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista