Las dos caras de la economía

La economía, como las monedas, también tiene anverso y reverso. El primero, la parte que más brilla, refleja los datos del producto interior bruto (PIB), que creció en el segundo trimestre un 4,4% a nivel autonómico en relación con el mismo periodo del año anterior, indica el IGE, consolidando el camino de la recuperación emprendido tras el covid. Además, el empleo subió un 2,5 por ciento hasta finales de junio y se crearon más de 25.500 puestos de trabajo a tiempo completo. El segundo, mucho más oscuro, es el que muestra algunos indicadores sociales, en los que, denuncia UGT, se adivina que casi 700.000 personas, una cuarta parte de la población de la Comunidad, está en riesgo de exclusión. Un jarro de agua fría en pleno agosto como recordatorio de que urge evitar cualquier tentación de que las cifras macro nos deslumbren y apartemos la vista de una realidad ya preocupante para miles de familias, que todavía tiene visos de empeorar dada la crisis de precios y los problemas de la guerra en Ucrania. Según la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza y exclusión social), un 25,2 % de los gallegos está en esa situación de riesgo y vulnerabilidad, muestra de que en los últimos ejercicios la calidad de vida de los hogares se vio recortada. En un contexto donde ingresos y gastos están fuertemente condicionados por la inflación, que supera el 10 %, el debate sobre en qué proporción deben aumentar los salarios vuelve a estar sobre la mesa. Por un lado, los sindicatos exigen incrementos que permitan aguantar el encarecimiento de la vida, advirtiendo de que tener un contrato ya no es suficiente para garantizar una vida digna. Por otro, los analistas llaman a evitarlas, pues podríamos caer en un círculo vicioso de IPC desbocado. Y en medio, los jóvenes, los parados o los emprendedores esperando a saber si el futuro cae del lado bueno o les toca cruz. Patricio Sánchez, subdirector del Foro Económico, no se esconde en las apuestas y augura que si Galicia continúa comportándose mejor que el conjunto de España, con el turismo ejerciendo como un motor y el mercado laboral evolucionando favorablemente, podrá resistir mejor de lo previsto. En definitiva, el país parece sobre el papel recuperado y el pie tras el mazazo que supuso la pandemia. Sin embargo, un gran número de los españoles todavía no. Mismos números, dos caras distintas.