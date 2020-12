Las espinas que deja el ‘brexit’

pesca Si hay alguna comunidad autónoma en la que el sector pesquero tenga una importancia estratégica, esa es Galicia. No hay más que ver la angustia con la que están viviendo los profesionales del ramo todo lo que rodea a las negociaciones sobre el brexit para darse cuenta de lo mucho que se juegan. Y es que para ellos llueve sobre mojado, ya que después del palo que suponen los recortes en las capturas que aplicará Bruselas, hay que añadir la incertidumbre de lo que suceda a partir de 2026, cuando la Unión Europea no tenga ninguna posición de fuerza para negociar, al haber entregado al Reino Unido el acceso de los productos pesqueros británicos al mercado comunitario. La Xunta, como administración más cercana, conoce mejor que nadie lo que se cuece en la industria del mar, pues está en contacto con ella y trabaja de forma intensa en el análisis del texto final con el objetivo de analizar el impacto que puede tener. Por eso, llama la atención que en San Caetano no recibiesen todavía información oficial del Estado sobre el acuerdo, que parece confirmar los temores de que la pesca fue entregada como moneda de cambio en el proceso de divorcio. Por eso, Galicia debe tener presencia, como reclama, en las futuras negociaciones tanto en Europa como con el Reino Unido para defender los intereses de su flota... y no sólo conformarse con las espinas.