Las razonables dudas del conselleiro Martínez

algo no encaja cuando la ministra de Hacienda anuncia grifo abierto para las autonomías en 2021, a cuenta del covid, y el conselleiro de Facenda le responde que esa lluvia de millones y esa relajación del techo de déficit llegan tarde y mal. Vayamos a lo concreto: en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera desde que la pandemia llegó a nuestras vidas y lo puso todo patas arriba, María Jesús Montero confirmó que el déficit territorial podrá alcanzar los 26.800 millones, el 2,2 % del PIB, del que la Administración del Estado asumirá la mitad, y presumió de que el desfase entre ingresos y gastos “es una tasa de referencia generosa, holgada”. Si en lo fundamental este es el escenario real, en el que el Gobierno de la nación no fija un reparto en el esfuerzo para cumplir con la disciplina de las cuentas ni unos objetivos obligados de déficit, por primera vez desde la aprobación en abril de 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la pregunta es obligada: ¿por qué el Ejecutivo de Feijóo, que el próximo año va a poder endeudarse en 1.400 millones, recibe con tibieza el anuncio de la ministra? Las reticencias de Valeriano Martínez tienen que ver con el retraso en la aprobación de los Orzamentos –la Xunta pondrá “toda la carne en el asador” para acortar los plazos– y con la escasez de certezas sobre los criterios para retribuir a los empleados públicos, para el reparto del Fondo Covid y para el uso de los fondos estructurales de reactivación económica. Son incertidumbres importantes, sin duda, que afectan a la hoja de ruta diseñada en San Caetano para cuadrar unas cuentas volcadas en las políticas sociales y en la inversión. Lo que echan de menos el inquilino de Monte Pío y su guardián del tesoro son certezas sobre el modelo de financiación autonómica –el actual apenas sirve ya para tapar agujeros, a duras penas– y sobre el exacto alcance de las herramientas anticovid. Con todo, algunas cosas han cambiado en la manera de afrontar esta brutal crisis, respecto a lo que se hizo durante la Gran Recesión. María Jesús Montero insistió este lunes en el llamamiento a la deseable responsabilidad fiscal y estamos convencidos de que, en esto, la Xunta no se liará la manta a la cabeza, lo que no impide que España y Galicia se abonen a la receta keynesiana del cañón de liquidez y del motor público para impulsar la recuperación del tejido productivo. Por eso, a pesar de las incertidumbres y las tardanzas que con razón preocupan al conselleiro Martínez, nos parece una buena noticia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se haya sumado a la salvaguarda europea y suspenda las reglas fiscales de deuda, gasto y déficit. Será un alivio para las empresas y las familias.