Las vacunas de las infantas

seamos sinceros: lo que han hecho las infantas Elena y Cristina de Borbón en Abu Dabi no es ilegal, pero es inmoral y no ayuda a serenar las aguas turbulentas sobre las que navega la monarquía española, un melón que no está maduro se pongan como se pongan Pablo Iglesias y su tribu podemita. La justificación de las hermanas del rey –“se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos”– no ayuda a desactivar la polémica, pero nos parece igual de irresponsable, si no más, que todo un vicepresidente del Gobierno de España eche más gasolina con unas declaraciones que retuercen la realidad, porque ni la vacunación de las infantas y su padre nos empujan en “una dirección de horizonte republicano” (sic) ni tampoco “en la sociedad española hay un debate sobre la utilidad de la monarquía” (sic). Es perfectamente entendible el malestar que a duras penas disimula la Casa Real por un comportamiento que no cumple los estándares mínimos de ejemplaridad. Son igualmente razonables las críticas de todo el Gobierno y el rechazo a privilegios indigeribles que algunos aprovechan –bien se ve– para ensuciar la deteriorada imagen de la institución monárquica. Pero de ahí a la campaña de desestabilización que alientan Unidas Podemos –un partido con alma antisistema que se sienta en el Consejo de Ministros– y el independentismo catalán, media un abismo. Que en la conducta de las hijas de Juan Carlos I no haya habido perjuicio a los ciudadanos porque “no le han quitado la vacuna a ningún español” (sic) –es esta la postura del PP, explicitada por Martínez Almeida–, no significa que las hermanas de Felipe VI hayan actuado con arreglo a los criterios éticos no escritos que están obligadas a seguir, pero nos parece tan inmoral o más que desde el mismísimo Ejecutivo de la nación se incendie la convivencia. Lo que debería preocupar de verdad a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias es la lentitud del ritmo de vacunación en España. Y el debate que tendría que propiciar el tronante líder de Podemos es el que sugiere con sentidiño Elvis García, profesor de Epidemias y Salud Pública en la Universidad de Harvard: ¿deben administrarse los viales de AstraZeneca también a mayores de 65 años? Francia, Italia y Alemania ya han enmendado sus hojas de ruta, tras los concluyentes resultados de un estudio en Escocia. En esta Celtiberia Show de nuestras entretelas, sin embargo, la prioridad (de algunos) es desestabilizar a la Casa Real. ¡Qué error, qué inmenso error!