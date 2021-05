Lavacolla, un termómetro de la recuperación

repunte Falta mucho para que podamos hablar de normalidad real. La de antes, cuando éramos razonablemente felices y libres pero no lo sabíamos. Luego llegó el bicho y todo se fue al garete. Las cosas comenzaron a cambiar. Algunas drásticamente, pero otras las perdimos –o nos las quitaron, por ser más exactos– casi sin darnos cuenta. Ser optimista en estos momentos no es sencillo, por mucho que haya calado cierto espíritu yupi-yupi en algunos sectores. Sanitariamente estamos mucho mejor, pero cerrar el chiringuito durante un año supondrá que alguien tenga que pagar la fiesta. Y no va a salir barata. Las cifras, cualquiera que vieras durante los últimos meses, deprimían. Las del aeropuerto compostelano no eran ninguna excepción. Al contrario, incluso llegó a perder el podio que mantuvo durante muchos años en Galicia. Los datos del último mes devuelven las cosas a su sitio, con Lavacolla en cabeza. Pero estamos hablando de pérdidas por encima del setenta por ciento en los tres aeródromos, con respecto al mismo mes de 2019. Casi nada. Y sin embargo hay brotes verdes. Recuperar ciertas actividades, aunque sea casi sujetándolas con instrumental quirúrgico, anima. La Ascensión tendrá algún que otro concierto y ciertas actividades. No va a ser lo de siempre, ni para tirar cohetes, pero vamos viendo el final del túnel. No paramos de hablar del verano como si fuese la llegada a la tierra prometida, pero sin duda lo previsible es una enorme mejoría. Cada vez hay más hoteles abiertos y el paseo por la capital gallega deja ver goteos constantes de peregrinos. Son pocos todavía, pero irán a más. Las cifras de estos peregrinos y las de las llegadas a Lavacolla serán el termómetro perfecto de la recuperación. Y no les quepa duda, en dos meses habremos crecido varios centímetros.

BEATRIZ CASTRO/Periodista