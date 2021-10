Letra y música de los presupuestos

SUENA BIEN LA MÚSICA compuesta por el Gobierno de la nación para elaborar los Presupuestos Generales del Estado que, tras el pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aprobó ayer en Consejo de Ministros. Son unas cuentas expansivas en las que se eleva el techo de gasto hasta una cifra récord cercana a los doscientos mil millones de euros, que pretenden aprovechar el teórico camino de la recuperación que marcan los datos macroeconómicos, con el mayor gasto público de la historia y una inversión nunca vista gracias a esos más de 27.000 millones de fondos europeos para paliar los malignos efectos de la crisis sanitaria sobre la economía. Aumenta el gasto social, se incrementan las ayudas para los jóvenes y colectivos desfavorecidos, habrá más becas y mejor dotadas incluso para los opositores a puestos como juez, fiscal o abogado del Estado, y una oferta de empleo público que supondrá una tasa de reposición del 110 %. Junto al incremento del salario mínimo, suben las pensiones de los jubilados y las de los funcionarios (un 2 % para los segundos y el 3% a los primeros) aunque con la amenaza que representa un IPC disparado. Desembolsos multimillonarios que hacen pensar que la previsión de un 5 % de déficit para 2022 puede ser muy optimista. Ese sonido armonioso al que nos referíamos al inicio se completa con unas medidas tributarias que no deberían alterar el pulso de empresas y familias, habida cuenta de que solo crecerán un 8,1 % respecto a las cuentas de este atípico año pandémico. Es decir, pretende el Ejecutivo que sean los fondos europeos la base sobre la que se inicie el camino de la recuperación definitiva. Huelga aclarar que ambas patas de la coalición saludan este acuerdo que, si se garantizan el apoyo de ERC, se aprobará de forma inmediata en el Congreso y podría echar a andar el primer día del año, con la intención de reducir la tasa de paro y aumentar el PIB. Es aquí donde habrá que acompasar una letra que no puede olvidar la situación de la economía real. Esa que contempla nuevas subidas de la luz, las energías y los combustibles, a lo que hay que añadir, como se puede comprobar en el índice de precios de la FAO publicado ayer, que los alimentos se disparan también hasta máximos con los cereales, aceites vegetales y la carne a la cabeza. Dice el organismo de Naciones Unidas que la comida sólo fue tan cara en una ocasión en toda la serie histórica. Ocurrió en diciembre de 2010 debido a la especulación, que China acaparó productos y una serie de malas cosechas. Es una señal que no se tiene en cuenta a pesar de que afecta directamente a las familias con menos ingresos y a las empresas con problemas de financiación. Algo de lo que alertaba Cáritas y sobre lo que pasan de puntillas nuestros gobernantes. Esos a los que se le llena la boca diciendo que nadie se va a quedar atrás. Veremos.