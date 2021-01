Ley necesaria, consenso imposible

está instalada galicia en la paradoja de tener que gestionar el impacto del crac demográfico, mientras el planeta Tierra está cada día más y más amenazado por la madre de todas las pandemias: la superpoblación. La ONU prevé que el mundo tenga nueve mil millones de habitantes en 2050 y once mil millones a finales de este siglo, pero ese es un problema que suena a chino en la España vaciada y en la Galicia que se acerca al desierto poblacional. El caso es que en el Pazo do Hórreo se aprobará hoy, tras dos años de trámite legislativo, la primera ley de impulso demográfico del Estado. Y el caso es que los tres grupos parlamentarios, salvo milagro in extremis, no han conseguido ponerse de acuerdo para cerrar filas en torno a una hoja de ruta necesaria que frene el palmario envejecimiento de la sociedad gallega, que tienda puentes sólidos a la conciliación familiar y que, en definitiva, ponga los pilares de la recuperación demográfica que necesita nuestra comunidad autónoma para, por ejemplo, combatir el sobrecoste de servicios públicos tan esenciales como la sanidad, o para amortiguar la caída de la financiación autonómica. Desde el respeto a las posiciones de BNG y PSdeG, chirría que los nacionalistas se escuden en que el PPdeG no se movió de su planteamiento inicial, y que los socialistas den la espalda a una “lei escaparate baleira de contido”. Chirría, decimos, aunque solo sea porque durante la tramitación parlamentaria se incorporaron una veintena de iniciativas transaccionadas entre los grupos, además de ocho enmiendas de los parroquianos de Ana Pontón y veintidós de los de Gonzalo Caballero. Chirría, también, porque la novedosa y pionera norma recoge aportaciones del Consello Económico e Social y del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, donde se sientan concellos, universidades, partidos y agentes sociales. Lamentamos que el consenso haya devenido en imposible y que Feijóo tenga que sacar adelante en solitario una ley necesaria, entre cuyos aciertos están un registro de familias monoparentales con un plan de ayudas a dicho colectivo, más inversiones en políticas de familia, mayor protección a hogares vulnerables, medidas para impulsar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, estrategias para combatir la soledad no deseada y, en definitiva, la creación de un clima para buscar el equilibrio territorial. Bienvenida sea, pues, una herramienta legislativa que nace con la vocación de ser útil a todos los gallegos, aunque la oposición haya preferido ponerse de perfil.