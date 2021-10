Limitaciones, pero con sentido

santiago El problema del tráfico se ha convertido en uno de los auténticos caballos de batalla en todas las ciudades, y mucho más en aquellas que como Compostela cuentan con un casco histórico difícil de compatibilizar con los vehículos, especialmente de grandes dimensiones. Pero también fuera de estas zonas cada vez se aprecia más el problema de los embotellamientos y la contaminación atmosférica y acústica. A ello hay que sumar también el problema de zonas como el Ensanche, donde no se tuvo la precaución de reservar espacio para el transporte público, y éste se ve obligado a compartir espacio y atascos con el privado, lo que le resta no poca eficacia y competitividad. Las medidas por las que han optado la mayoría de las urbes ha sido ir ganando espacio para el peatón a base de cerrar zonas, suprimir aparcamientos para desincentivar el uso del coche, que ya solo tiene cabida en los aparcamientos de pago, y limitar las velocidades. La última medida, reducir a un máximo de treinta kilómetros por hora tiene defensores y detractores, ya que si por un lado reduce la siniestralidad, por otro puede acabar formando auténticas procesiones de caracoles y más de una desesperación en quien se desplaza al trabajo. Soluciones mágicas no hay ninguna, porque lo que está claro es que a estas alturas hacer una transformación de este tipo a la brava requiere no solo un cambio de mentalidad, sino también una reconversión económica, porque son muchos los puestos de trabajo que se pueden ver en peligro. Es preciso un estudio muy a fondo, empezando por el famoso plan de movilidad tantas veces anunciado, pero nunca materializado, y un análisis pormenorizado de cuáles son las calles y los recorridos en los que conviene estrechar los límites, y en cuáles puede ser contraproducente. Las ciudades son organismos vivos, y es preciso extremar las precauciones para que la circulación fluya adecuadamente.