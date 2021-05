Límites de velocidad y sentido común

el pazo de raxoi dará luz verde previsiblemente mañana al proyecto de reurbanización de la rúa do Hórreo, una obra fundamental que permitirá la integración de la nueva estación intermodal y los barrios de Pontepedriña y O Castiñeiriño con el Ensanche. Entre los detalles que han trascendido, la gran plaza que, situada en medio del trazado, servirá para ofrecer comodidad al peatón (se calcula que serán siete millones los pasajeros que contabilizarán las terminales cada año), las zonas de marquesinas y también el nuevo límite de velocidad que se impondrá en el vial: 10 km/h. Una cifra que ha impactado a no pocos conductores que temen ya por el embrague de sus coches o por la inestabilidad de su pie sobre el acelerador. Controlar un velocímetro a diez kilómetros por hora no es fácil y, además, tal lentitud puede generar otros problemas. Partiendo de la base de que la seguridad vial es sagrada, imprimir sentido común a las normas de circulación también es necesario. La reducción de la velocidad en calles como la avenida de Romero Donallo ya ha derivado en quejas de muchos conductores, que desde que se aplicó hace unos días la nueva normativa perciben problemas en el tráfico que alargan sus viajes. Si con 30 km/h ya surgen protestas por atascos en la rotonda de Galuresa, nos podemos hacer una idea de lo que ocurrirá cuando en O Hórreo no se puedan exceder los diez por hora. Lo cierto es que el efecto de la reducción de los límites de velocidad en tramos urbanos, que se aplicó a nivel nacional, también ha sido negativo en otras ciudades, como Málaga, que ya se plantea dar un paso atrás y retomar los 50 km/h en determinadas zonas, al comprobar que la nueva limitación está generando incidencias serias en la circulación y enfados entre los usuarios de las vías públicas. Rectificar es de sabios.

BEATRIZ CASTRO / Periodista