Literatura para entreter e achegar á mocidade ao mundo da filosofía

CREADORA. As matemáticas son a súa paixón e o eixo da súa profesión, e a literatura o complemento ideal aos números que manexa nas súas clases a profesora e escritora ceense Rocío Leira Castro. Unha prolífica creadora que comezou a súa obra escrita cun libro dirixido ao público infantil no que misturaba as matemáticas e a literatura. Despois viñeron novelas e poemas de tinte social e agora vén de dar un paso máis incorporando a filosofía á súa última novela: Cicuta para dous, na que mestura a intriga con pinceladas que pretenden achegar aos mozos e mozas ás reflexións filosóficas. Unha aposta moi aplaudida pola crítica e polos especialistas por entender que é un gran acerto introducir a filosofía na literatura, xa que ademais de ser máis necesaria que nunca, facilita que os estudantes a vexan accesible e comprensible. Xa está nas librarías.