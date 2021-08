¿Llegará de verdad el AVE en 2021?

ALTA VELOCIDAD Después de años de promesas incumplidas, de gobiernos de todo color, y de presupuestos anunciados a bombo y platillo que no llegaron a ejecutarse, no es de extrañar que los gallegos se muestren, hoy en día, un tanto escépticos en cuanto a la fecha real de la llegada del AVE a la comunidad se refiere. La recién estrenada secretaria de Estado de Transportes, la lucense Isabel Pardo de Vera, afirmó este mismo domingo en una entrevista concedida a la cadena Ser que la ansiada alta velocidad hará su entrada en Galicia a finales de 2021. Se le supone conocimiento más que amplio sobre el tema, no en vano fue, hasta ser llamada para este puesto, presidenta del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), por lo que sus palabras deberían ser un aval. Llegará, eso esperamos, pero solo a Ourense, eso también lo dejó claro Pardo de Vera ante los micrófonos. Desde Galicia, cansados del baile de fechas, de promesas incumplidas y de esperanzas desvanecidas pedimos que se deje de utilizar políticamente un servicio tan importante para la comunidad, un necesario eje vertebrador y de comunicación con el resto de España. Celebraremos que, al menos, el AVE entre por fin en tierras galaicas, aunque para que el resto de la comunidad pueda volar sobre las vías de tren habrá que seguir esperando. Y como dice el refrán: el que espera, desespera.