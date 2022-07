Llegarán cuando no sirvan para nada

economía Muchos empresarios gallegos piensan y lo dicen en privado y en reuniones sectoriales que la historia de los fondos europeos, de los Next Generation, va camino de convertirse en un gran fracaso; que ña ilusión y esperanza que generaron va a convertirse en un desastre que afectará al futuro de muchas empresas, grandes y pequeñas, que lo fiaron todo a los grandilocuentes anuncios que llegaban desde Moncloa.

Este lunes, en una comida informativa con los máximos responsables de la APD, Alfonso Rueda no se anduvo por las ramas y dijo en público lo que muchos, la inmensa mayoría de los allí presentes, llevan tiempo insinuando: con la incertidumbre actual, con los retrasos, con las imposiciones, los Next Generation “no valdrá la pena” ya que esas partidas llegarán, como mucho, dentro de cuatro a seis meses y “no se podrán ejecutar”. Es decir, se acabó el tiempo de templar gaitas, de mirar hacia Madrid con esperanza a la espera de un maná que no acaba de llegar.

El presidente de la Xunta fue crudo, pero realista, cuando reveló que “ ante la asociación de ejecutivos empresariales, “en las consellerías hay funcionarios de brazos cruzados esperando a que el Gobierno les diga adelante para empezar a trabajar” pero esa orden nunca llega ni, mucho menos, el dinero. Ni siquiera Nadia Calviño es capaz de concretar hechos ni fechas. Un disparate.