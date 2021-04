¿Llegó el momento de relajar las restricciones?

UNA MACROENCUESTA realizada en treinta países señala que seis de cada diez ciudadanos esperan una mejoría apreciable en el corto plazo y recuperar una vida similar a la que disfrutaban antes de la pandemia a lo largo de los próximos doce meses. En Reino Unido, Estados Unidos o Chile, con niveles más altos de vacunación, predomina el optimismo mientras que en España impera el pesimismo y es que la mayoría de los encuestados en nuestro país no se ven instalados en la normalidad hasta que transcurra un periodo de año/año y medio y descartan que vayan a mejorar las condiciones a lo largo de este 2021.

Coincide la publicación de este estudio con el documento que hicieron público este jueves los expertos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, organismo dependiente de la Unión Europea con sede en Estocolmo, en el que claramente recomienda que se empiecen a relajar algunas de las medidas restrictivas que se establecieron para luchar contra la pandemia, incidiendo en la posibilidad de suprimir el uso obligatorio de mascarilla, la distancia social, las cuarentenas, pruebas de detección y las reuniones entre personas; siempre en un escenario en el que aumenta la inmunización de los ciudadanos por efecto de las vacunas.

Estos especialistas que, recordemos, “facilitan (a los gobiernos de los Veintisiete) datos de vigilancia y asesoramiento científico sobre enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y sobre brotes de enfermedades y amenazas para la salud pública” dan un paso importante en busca de la normalidad aconsejando que en las reuniones de las personas vacunadas pueden dejar de llevar cubrebocas y no es necesario mantener el estricto distanciamiento físico actual; incluso si alguno de los reunidos no estuviera inmunizado pero no presentara patologías previas susceptibles de empeorar con este coronavirus, se podrían relajar las medidas. Una recomendación que para la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad “no está en el debate” y por tanto no va a ser tenida en cuenta en España. Mucho menos otras de las propuesta de los expertos europeos.

Habrá que esperar al 9 de mayo cuando se levante el estado de alarma pero los jueces empiezan a emitir señales. El jueves también se conocía un auto de la Audiencia Nacional en el que los jueces advierten de que es excesivo prolongar las restricciones solo con las leyes sanitarias vigentes en nuestro país; es decir, que si el Gobierno pretende que las autonomías sigan aplicando esas restricciones tendrán que hilar my fino. Máxime si los expertos son partidarios de relajarlas.