“LA COALICIÓN ES EL ARTE de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos”. La reflexión pertenece a Guy Mollet, primer ministro francés cuando se firmaron los Tratados de Roma y que sufrió la crisis provocada por la guerra de independencia de Argelia. Socialista de orientación marxista se vio en la necesidad de pactar con centristas y centro izquierda para evitar lo inevitable: que la derecha lo desalojara del poder al perder una moción de confianza. Parece claro que a él le salieron callos. España tiene poca cultura de gobiernos de coalición y las diferencias entre PSOE y UP viene a ratificar el pensamiento de Mollet: en demasiadas ocasiones vemos al Gobierno con los zapatos cambiados. Es extraña esa falta de acuerdos cuando entre los 27 países de la UE solo Chipre, Dinamarca, Grecia, Malta y Portugal cuentan con un ejecutivo en solitario y se dan casos como el de Alemania donde la CDU y CSU, dos partidos distintos, concurren siempre juntos como hacen actualmente IU y Podemos en España. En la Galicia autonómica, el precedente de una alianza entre dos grupos, PSdeG de Pérez Touriño y Bloque de Anxo Quintana, fue tan complicado que los electores a las primeras de cambio lo borraron de un plumazo y desde entonces se repiten las mayorías absolutas de Núñez Feijóo. En el campo municipal la tendencia es cambiante, con situaciones kafkianas como otorgar la alcaldía al único concejal de un partido. O que un grupo con cuatro ediles de 17 se considere legitimado para seguir al frente de la corporación tras haber fracasado la coalición. Es lo que ocurre en Teo. Rafael Sisto, el alcalde, afirma que busca “un gobierno serio e con garantías” lo que viene siendo un reconocimiento de que el que presidía hasta ahora no lo era. Pretender que no te salgan callos llevando el zapato derecho en el pie izquierdo es, cuanto menos, una temeridad tan grande como argumentar que sus excompañeros socialistas carecen de “lealdade e coherencia” . Ni es serio ni ofrece garantías que un regidor pretenda gobernar un concello con casi 20.000 vecinos apoyado únicamente en tres ediles y esperando que el cordón sanitario al PP le permita continuar en la alcaldía bajo el falaz argumento de que sus habitantes decidieron ser gobernados por una mayoría progresista que no se entiende ni se habla. Parece más verosímil el argumento de los socialistas teenses de que la coalición se rompió por el desmesurado ego de un Rafael Sisto cuya incapacidad está provocando la parálisis en un municipio joven y dinámico. Los votantes ya lo dejaron claro con el castigo que recibió en las últimas municipales: desde que él es candidato perdió más de la mitad de los ediles. Con eso queda dicho todo. Y aún así, erre que erre, profundiza en el error. Lamentable.