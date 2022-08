Llovería a gusto de todos, por una vez

sequía. Después de unos meses de los más secos que se recuerdan, las precipitaciones volvieron a Galicia. Agua de mayo en agosto para la tierra de los mil ríos que, quién lo iba a decir, reza por una buena temporada de chuvascos para no tener que cerrar el grifo. En Santiago, donde la lluvia es arte, los vecinos hace tiempo que no ven un charco en la calle, mientras que en Vigo o Becerreá apelan con insistencia a un consumo responsable. En otros lugares como Ames auguran cortes del suministro si la cosa no mejora, mientras Malpica sabe bien lo que se sufre por ellos. Las cuatro gotas que cayeron en San Roque fueron un ligero alivio y ayudaron a apagar el fuego en los montes, pero por desgracia, como ya advirtió la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, no llegan a nada. Tendrían que continuar durante al menos un mes más para poder regresar a una cierta normalidad, como así lo corrobora el nivel de los embalses gallegos, que en el mejor de los casos están a la mitad de capacidad...y bajando. Otros ni llegan y apenas están cubiertos en un tercio. La situación continúa siendo dramática y la presencia de nubes o la caída de las temperaturas no deben hacer que bajemos la guardia, porque aún queda mucho verano. Nunca llueve a gusto de todos, eso es verdad. Pero un cambio de clima en estas circunstancias la mayoría seguro que lo agradecería.