Lluvia de multas si se juega con el agua

energía. Dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores. Pero en plena polémica por el espectacular aumento del precio de la electricidad, lo que empieza a sospechar el Gobierno es que a embalse vacío, ganancia de las hidroeléctricas. En este sentido, aunque admiten que la bajada del nivel de las presas es algo habitual en verano, Transición Ecológica sospecha que este año se aceleró, y no por casualidad, sino para generar un aumento de la producción eléctrica por parte de las empresas, aprovechando la coyuntura de las nuevas tarifas y el encarecimiento de la luz. La titular del departamento, Teresa Ribera, aseguró sentirse “escandalizada” ante las imágenes de los pantanos de Valdecañas y Ricobayo prácticamente al límite y avisó de manera muy clara que no van a permitir que esto ocurra, por lo que ya están en curso varias investigaciones. También en Galicia. Concretamente en cuatro infraestructuras clave: Belesar, en la provincia de Lugo, así como Salas, Cenza y As Portas en Ourense, que llaman la atención por su vaciado extremo. Una situación que tiene, a mayores, graves repercusiones para el ecosistema y ante la que las concesionarias tendrán que dar buena cuenta y andarse con ojo, porque tienen la lupa encima ante una posible “mala práxis”. Si esto es así, tiene que haber consecuencias en forma de lluvia, pero no de agua... sino de sanciones.