Lo importante es tener salud, también en la economía

LA MAYORÍA DE LOS GALLEGOS comenzarán hoy el día del mismo modo que lo hicieron ayer, pensando que lo importante no es el dinero sino estar sanos. Una frase típica tras el sorteo de la Lotería de Navidad, en el que el Gordo pasó de largo por la Comunidad hacia otros lugares como Madrid o Las Palmas. Los menos afortunados se despiertan así con los mismos problemas de siempre, entre ellos la evolución del coronavirus y llegar a fin de mes. Sin embargo, no todo continúa igual, pues la jornada también dejó noticias positivas al margen de que siga lloviendo agua y no millones, menos en A Illa y Caldas de Reis, donde se embolsan un pico de los cuartos premios. No son todavía novedades como para sacar el champán y el confeti, al estilo de los agraciados por el bombo, pero sí suponen un motivo más para tener esperanza en el futuro. Hablamos del informe del Foro Económico de Galicia, en el que se observa que la recuperación se consolida a nivel autonómico con un crecimiento del 3,2% en tasa interanual, cinco décimas más que la media española, aunque el PIB se sitúa un 3,5% por debajo del nivel previo a la pandemia. El estudio, con datos del tercer trimestre, ofrece luces, sin llegar al nivel de Vigo por estas fechas, combinadas con algunas zonas de sombra. En sus líneas, indica que el gasto en consumo final público y privado crece más que a nivel estatal, mientras la inversión se reduce un 3,3%. La reactivación, por ahora, solo se aprecia en el sector servicios y la industria manufacturera cae un 0,5%. En materia de productividad los datos no son como para sacar pecho, pero en cambio el mercado laboral presenta una mejora en las afiliaciones y la población ocupada hasta alcanzar niveles precrisis. El paro de larga duración se rebaja un 4,1%, a la par que se incrementa el empleo por cuenta propia y también ajena. Una radiografía, en resumen, de la que es imposible concluir que el paciente está en plena forma, pero que muestra síntomas de que recobra el aire, a expensas de que la covid de un respiro. La marcha de la vacunación, con los inoculados con la tercera dosis cogiendo velocidad de crucero, la posible comercialización de tratamientos mejores y un dinamismo incipiente incrementan el optimismo de cara al ejercicio entrarte. Si la aparición de nuevas variantes no lo estropea, el grifo de los fondos europeos, que regará a la automoción o las renovables, debería servir de impulso definitivo. Contener la enfermedad y estimular la actividad serán la clave para que en 2022 no sólo se hable del “día de la salud” el 23 de diciembre, sino que sea, por fin, el año en el que regrese la vitalidad. A nivel físico... y también en la economía.