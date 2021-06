Lo inusual de salir de pubs en verano

discotecas, pubs, salas de conciertos... Este sábado se produjo la apertura oficial de algunos de estos locales tras año y medio cerrados y con ingresos cero. Una alegría para el sector que quizá no dure demasiado. Y es que todos tienen una cosa en común además de la música y el baile: son una forma de ocio interior. El nuevo protocolo les permitirá abrir hasta la una de la madrugada, al menos por el momento, de manera que tendrán el mismo horario que cualquier bar o restaurante con terraza. Y, a treinta grados de temperatura, con la luz del sol todavía en apogeo... ¿Quién se va a meter en un local oscuro para escuchar la música un poco más alta que la que te puedan poner en un bar sentado al aire libre? Esa es la gran preocupación que todavía persiste en las mentes de los hosteleros del mundo de la noche, pues Galicia nunca ha sido de pasar el verano en interiores. Tanto es así que las verbenas comen terreno año tras año a los pubs, excepto en zonas más urbanitas, porque para cuatro días de calor que tenemos, ¿cómo no vamos a aprovecharlos? Entonces, aunque sin duda esta reapertura traerá consigo un alivio para las discotecas, será necesario que potencien su oferta musical con la creación de eventos atractivos y la contratación de cantantes que puedan captar la atención de los jóvenes para hacer frente a un verano donde, en exterior, previsiblemente, ya no harán falta mascarillas.