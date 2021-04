Lo peor de la política

se ha escrito que alguna vez Charles de Gaulle dijo: “He llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”. La frase encierra una crítica furibunda a quienes desde el poder de las instituciones deciden sobre nuestras vidas o aspiran a hacerlo. Pero descontextualizada, puede resultar tremendamente injusta, como casi todo reproche colectivo, y hasta peligrosa. Tan necesaria es la política como los políticos. Otra cosa bien distinta es que algunos de los que así se llaman tengan la valía que se les presupone para serlo, o que los valores que defienden se circunscriban a lo que esperamos en democracia. Viene a cuento esta reflexión por lo sucedido el viernes en los estudios de la cadena Ser, por el espectáculo, lamentable, que degrada la política y que ayuda a que cada día cale de manera más profunda –he aquí el gran riesgo al que nos enfrentamos– de que todo vale por un puñado de votos y el trending topic en la red del pajarito. Las amenazas recibidas en un sobre con balas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora de la Guardia Civil, María Gámez; y el ex vicepresidente del Gobierno y candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, no es cuestión que merezca titubeos en la condena –incuestionable en democracia– ni que pueda ligarse a la mayor o menor credibilidad de un gobierno, el que sea, como ha hecho la representante de Vox en el no debate, Rocío Monasterio. A la candidata de la ultraderecha le falta el peso de la razón y le pierden además las formas y hasta la falta de educación. Su enfrentamiento con Pablo Iglesias y la decisión de éste de abandonar el debate introducen un punto de inflexión en la campaña de las elecciones en Madrid, y es probable que polaricen todavía más el voto. Los extremos en política, el populismo a derecha e izquierda, conllevan dosis peligrosas de decadencia que deberían hacernos reflexionar.

¿Es esta la política que queremos, aquella que nos merecemos y, sobre todo, la que puede ayudarnos a superar tiempos tan convulsos marcados por una crisis económica y social cuyas peores consecuencias aún están por llegar? Está claro que no. Como lo está también que lo que suceda en la Comunidad de Madrid marcará de una manera u otra –el aleteo de la mariposa– el escenario nacional. Frente a la política del odio, la peor, ha de imponerse la del raciocinio, la del diálogo y la moderación, la del respeto a quien está enfrente. El sentidiño, al fin y al cabo, del que por suerte todavía puede hacer gala la política gallega.