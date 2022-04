Lo rápido que pasa el tiempo en prisión

Por mucha velocidad que tengan las narcolanchas –esas embarcaciones que a día de hoy siguen diseñando los traficantes para esparcir miseria por la comunidad– no hay una que este mes haya podido escaparse de las autoridades gallegas. Ahora serán más raudas, pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también han evolucionado, y lo han hecho más rápido que los narcos. Lo que estamos viendo estas semanas, concretamente desde que comenzó abril, no es más que la punta del iceberg de un trabajo policial desarrollado con minuciosidad y eficacia. Una investigación extensa en la que se han implicado numerosos profesionales, que engranados a la perfección han construido un motor capaz de ir a más revoluciones que cualquier planeadora. No obstante, lejos de hacer las cosas acelerados, aquí ha predominado la calma, que no lentitud, y como resultado de esta formidable actuación –que bien podría asociarse al famoso Vísteme despacio que tengo prisa– han conseguido desarticular dos presuntas bandas criminales en menos de veinte días, arrestando a cuarenta supuestos implicados. Ellos –como advierte el dicho español– han confirmado que la presura no es buena cuando se trata de hacer dinero, y menos aún gracias a sustancias ilegales. Con la lección aprendida, es previsible que puedan recordarla pronto entre rejas. Allí tendrán tiempo para vestir despacio el mismo mono que llevan los demás reclusos.