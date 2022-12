Lo volverán a hacer, pero con permiso

¿Será capaz Pedro Sánchez de acordar con ERC un referéndum para garantizarse cuatro años más en La Moncloa? La respuesta está en la Biblia, que no es mal manual para analizar el carácter humano e interpretar su conducta. “Por sus obras los conoceréis”, se puede leer en el evangelio según San Mateo. Y efectivamente, si se repasa la trayectoria tanto del presidente como de los republicanos encabezados por Oriol Junqueras, no es difícil deducir lo que se avecina si tras las generales el actual inquilino de La Moncloa necesita el voto de los separatistas. Para empezar, hay que recordar lo primero que dijo el también secretario general del PSOE sobre un posible pacto con Podemos. “No dormiría tranquilo”, afirmó, antes de sellar el acuerdo con Pablo Iglesias sin que se le moviera un músculo. Tampoco había posibilidad, según sus palabras, de que llegase a entenderse jamás con Bildu. “Esa pregunta ofende” o “si quieres lo digo cinco veces”, espetó a un periodista. Pues bien, le faltó tiempo para llamar a Otegi a fin de sacar adelante los Presupuestos. No hay Ejecutivo de coalición, presumió el líder vasco, “sin el sostén de quienes quieren marcharse de España”. Hace apenas dos meses, los populares de Alberto Núñez Feijóo afirmaron que en su última reunión en la residencia oficial concretaron con el socialista que el delito de sedición no se tocaría. Y unas semanas después, vaya si se tocó, hasta derogarlo, con una rebaja de la malversación por el mismo precio hecha a la carta para beneficiar a los impulsores del procés –aquellos a los que tampoco se pensaba indultar, por cierto–. Así, con el terreno abonado para que sacar las urnas a la calle no tenga apenas coste, Esquerra avanza que someterá a ratificación de la militancia su apuesta por negociar un acuerdo con el Estado para sentar las bases de una votación de independencia, en la ponencia del partido que se votará el 28 de enero en Lérida y que será su hoja de ruta para la próxima legislatura. Tan claro lo tienen que hasta fijan las bases: un apoyo del 55% y una participación del 50%. Sánchez, faltaría más, se presentará a los comicios prometiendo que ni en sueños se romperá el país bajo su mandato. Pero Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, ya lo dejó muy claro. “Que nadie tenga duda. Lo volveremos a hacer,

y mejor”. ¿Quién dice la verdad’ ¿Quién miente? Lo dicho: por sus obras los conoceréis.