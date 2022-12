Los ascensores deberían ser una prioridad

MEJORAS En una ciudad como la capital gallega hay muchos aspectos que se pueden mejorar, sin duda. De hecho, durante esta legislatura que casi agoniza quedaron pendientes algunos proyectos fundamentales para dar un salto de calidad de vida, como es el controvertido transporte público, que se fue inmolando paulatinamente hasta tocar fondo, o la recogida de basura. Esta fue, no hace tantos años, una de las ciudades más limpias de España, y así se lo reconocían los premios nacionales. De eso se pasó a una situación mucho peor, sobre todo con el gobierno de Compostela Aberta, de la que todavía no nos hemos recuperado. La limpieza viaria es muy mejorable, y las llamadas a este periódico dan buena fe de ello. Pero un simple paseo por la ciudad según a qué horas también demuestra que no se están haciendo las cosas como se debería, pendientes de las mejoras con la renovación del contrato. Pero al margen de grandes temas como estos hay otros asuntos que no se han abordado con la contundencia que deberían. La falta de ascensores es una carencia crónica en esta ciudad. Por eso es importante que al fin reaccione el gobierno local para proporcionar ayudas en zonas más desfavorecidas de Santiago. Llegan tarde, seguramente, pero sería bueno que de una vez por todas se afronte un problema de primer nivel. De esos que repercuten directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, más allá de una acera reurbanizada o un arbolito en tal plaza. Todo es necesario, pero el drama que produce en algunas personas no poder casi salir de casa no tiene parangón.

Beatriz Castro. Periodista