Los cambios en el rito de la muerte

VIVIMOS DÍAS en los que de una forma u otra nos acordamos de una manera especial de nuestros seres queridos que ya no están. La tradición de la Iglesia nos lleva en las primeras fechas de noviembre a conmemorar a todos los que ya han abandonado este mundo. La mayoría lo hacemos acudiendo al cementerio, regalando una flor a aquella persona que quisimos o todavía queremos y lanzando un abrazo o una plegaria al cielo o el más allá para recordar que mientras exista memoria existe eternidad. Es una evidencia que el ritual de la muerte ha experimentado un fuerte cambio en los últimos años, también en Galicia, pese a su fuerte arraigo. En medio de una sociedad en constante proceso de transformación, las exequias se han convertido en una cuestión irrelevante para muchos, un trámite más por el que alguna vez en la vida todos tenemos que pasar. Lo confirman los funerarios, quienes explican que los sepelios son cada vez más discretos y sencillos, sin pompa y a poder ser con pocos invitados. Cada vez son más los que se decantan por vivir estos tristes momentos en soledad o la intimidad de la familia, sin la parafernalia social que hasta no hace mucho suponía este trance. Y es que al dolor por la triste pérdida había que añadirle la entereza y compostura para recibir a decenas, cientos, de personas que con su buena voluntad se hacían presentes en los momentos de dolor. Quizás la pandemia, y el cambio social que ha implicado, ha contribuido también a que las despedidas no sean un acto comprometido para muchos y se hayan transformado en la simple superación de un paso más, el último, en el ciclo vital.