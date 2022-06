Los discursos de Yolanda

en nueve estaciones de servicio de Santiago la gasolina cuesta ya más de 2,30 euros y todo indica que muy pronto el litro rondará los 2,50. El gasoil, por su parte, ya alcanza los dos euros en la mayoría de los surtidores, por lo que los descuentos aprobados por el Gobierno hace un par de meses han quedado en papel mojado. Cargar ahora el depósito cuesta más que cuando se aprobó la subvención de veinte céntimos por litro... y aquí no pasa nada. Llega a ocurrir esto con un Gobierno del PP y las carreteras estarían colapsadas por transportistas en huelga, los sindicatos estarían organizando manifestaciones diarias en las calles de las principales ciudades y miles de chalecos amarillos indignados habrían rodeado ya infinidad de veces el Congreso de los Diputados coreando gritos de dimisiones, pero nada de eso está ocurriendo en un país que se ha acostumbrado demasiado a tragar carros y carretas en nombre del mal llamado progresismo. El cabreo es enorme, pero no estalla de manera general porque nadie se encarga de canalizarlo. Y mientras tanto Yolanda Díaz, que es vicepresidenta segunda del Gobierno, anda por ahí diciendo que dichas ayudas para comprar combustible son injustas al beneficiar a todo el mundo por igual, seas currante del andamio o directivo del IBEX, como si quienes pagan impuestos brutales por tener sueldos elevados no tuviesen derecho alguno a beneficiarse de ciertas ayudas por parte de un Estado que ayudan a mantener. Ojo con esos discursitos o pronto entraremos a debatir si es justo que todo el mundo, con independencia de su renta, pueda disfrutar de la sanidad pública.