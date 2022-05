Los españoles siguen sin ver la luz

Con el mes de mayo enfilando su recta final, España acusa ya las primeras olas de calor en los días más largos del año. El mercurio supera ampliamente los 30 grados en muchas zonas, mientras millones de ciudadanos empiezan a hacer planes pensando en las vacaciones del verano. Sol y playa a tope en lo meteorológico, pero la economía de los hogares continúa sin dejar atrás los negros nubarrones del invierno provocados por la inflación, que pueden condicionar la marcha del turismo, un sector esencial, justo en temporada alta. La espiral de precios disparados, que tiene su origen en los productos energéticos, supone, pese al bochorno, un indeseado jarro de agua fría para miles de empresas, por ejemplo en la hostelería, que todavía no se habían recuperado plenamente de los efectos de la pandemia. Los combustibles no dan tregua y tanto la gasolina como el diésel avanzan otra vez sin freno hasta los dos euros el litro. Una barbaridad, que no mitiga el descuento de 20 céntimos articulado por el Gobierno en abril, debido a la continua escalada del crudo a causa del conflicto de Ucrania. Si esto sigue así, como todo parece indicar, se avivará el temor a nuevas protestas de los transportistas, colectivo capaz de parar el país y causar importantes problemas de suministro, como quedó demostrado. Malas noticias, que como dice la ley de Murphi siempre pueden empeorar. Y es que a todo esto se suman las palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien reconoció en el Foro de Davos que el ahorro en la factura de la electricidad una vez entre en vigor el cacareado límite del gas será menor de lo que se esperaba. Según sus cálculos, el temido recibo tan solo se abaratará un 15% y no un 30%, como se auguraba. “No es el que nos hubiera gustado”, admitió la vicepresidenta tercera, retrasando, además, su repercusión en los bolsillos hasta julio, bastantes semanas después de que se hayan apagado las calefacciones, que es lo que más tira de la tarifa, ya que todavía falta el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. Desde luego, a las familias tampoco es lo que les hubiera gustado, pues las expectativas generadas desde La Moncloa eran mucho mayores. En resumen, la primavera está en su pleno apogeo y no es de noche hasta casi las once, pero los españoles y sus cuentas corrientes siguen tiritando y sin ver la luz al final del túnel.