Los orzamentos como escudo

Galicia, afortunadamente, está a muchos kilómetros de las ciudades ucranianas que Vladimir Putin ataca con bombas y drones suicidas para doblegar a sus vecinos. Sin embargo, la comunidad tampoco no es ajena a la situación que se vive en el Este del continente, y aunque los proyectiles no caen físicamente aquí, sus efectos ya se notan –y lo seguirán haciendo– tanto en las empresas como en los hogares. La elevada inflación, agudizada por el conflicto, unida a la crisis energética, que amenaza el suministro en buena parte de Europa de cara al invierno, son un serio peligro para la economía y el empleo, pendientes todavía de la amenaza por parte del dictador ruso de recurrir a armas nucleares. Con este telón de fondo, el año 2023, que ya está a las puertas, ofrece hoy más sombras que luces. Más dudas que certezas. Por eso, conviene estar bien preparados y pertrechados para lo que pueda ocurrir. Así lo estima la Xunta, que ayer dio luz verde en un Consello extraordinario al proyecto de presupuestos para el ejercicio venidero, convirtiéndose de nuevo en una de las autonomías que antes lo aprueba. Unas cuentas que, en consonancia con el contexto, serán las más elevadas de la historia hasta superar los 12.600 millones, de los que 9.300 están destinados a gasto social como sanidad o educación. El documento, detallaron este martes el presidente Alfonso Rueda y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, contempla un amplio ramillete de medidas para apoyar a las familias y al tejido industrial, apostando a la vez por fortalecer los servicios públicos. A ello se suman una serie de alivios fiscales y actuaciones de fomento de la competitividad para mitigar los efectos del alza de precios. Su objetivo, avanzaron, es recuperar a la vuelta de unos meses la riqueza prepandemia así como rebajar el paro a una tasa que ronde el 10 %, incidiendo en que la meta principal es ayudar a la gente a afrontar las dificultades y que los esfuerzos se repartan de forma justa y equitativa. No es, desde luego, lo que opinan BNG y PSdeG, desde donde critican que los números expuestos son “irreales” y que se beneficia a los “ricos” a base de “pelotazo fiscal”. Argumentos, como siempre, hay para todos los gustos, aunque el temor es compartido: un futuro trufado de incertidumbres ante el que los orzamentos deben ejercer como un particular escudo antimisiles a la gallega.