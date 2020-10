Los problemas reales de la España real

¿qué discurso compramos: el del esperpento de Santiago Abascal con su indigesta ensaladilla de franquismo, trumpismo, posverdad y odio, o el de los líderes empresariales que piden a nuestros políticos estabilidad, consenso y altura de miras para superar esta pavorosa crisis? Permítannos despachar la sonrojante moción de censura de Vox lamentando que su atrabiliario candidato –“no está capacitado para ser presidente”, zanjó Pablo Casado– no atendiese el consejo de Mark Twain: es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda. Nos interesa mucho más la España que retrata el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. En Valencia, delante de Felipe VI y Nadia Calviño, floreció la balsámica reflexión coral de Antonio Garamendi, Isidro Fainé, José Ignacio Goirigolzarri y Juan Roig, por citar solo unos pocos, a favor de que nuestra clase política aparque los intereses partidistas, desconecte el altavoz de la demagogia, se concentre en proteger la salud pública y genere las condiciones necesarias para que las empresas sean motor de la recuperación económica. Aislados del ruido y la crispación, los grandes ejecutivos perfilaron en su cumbre anual una hoja de ruta envuelta en sentido común, con un rotundo mensaje: urge frenar la degradación institucional y política que carcome a España. Compartimos con ellos que la economía no se puede parar, y que para esquivar los zarpazos de la pandemia necesitamos unidad y no ensoñaciones ni demagogias, necesitamos estabilidad institucional y también una fluida colaboración público-privada. Si lo que preocupa por encima de cualquier otra cosa a los españoles es salvar vidas y crear empleo, que lo es, esa debe ser la hoja de ruta a seguir por gobernantes y líderes políticos, sin desviarse ni un milímetro. El gran reto al que tenemos que dar respuesta es el de garantizar la salud sin renunciar a la competitividad y al bienestar colectivo. Nadie dijo que fuese fácil conseguirlo, pero sabemos al menos que los empresarios son una parte muy relevante de la solución –lo subrayó el rey–, y que los ciudadanos reclaman unidad política y social porque están hartos de demagogias y admoniciones apocalípticas. Esta es la hora de arrimar el hombro y trabajar por la estabilidad frente al catastrofismo, por la gobernanza frente al filibusterismo. En definitiva, es la hora de buscar soluciones, unidos, a los problemas reales de la España real. ¿Seremos capaces?